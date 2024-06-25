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    Расписание матчей Евро-2024, 25 июня

    Сегодня, 25 июня, на Евро-2024 впервые будет сыграно четыре матча за день.

    Сначала пройдут заключительные матчи группы D. Нидерланды встретятся с Австрией на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Арена вмещает 71 тысячу зрителей. Ранее здесь прошли встречи Испания – Хорватия (3:0) и Польша – Австрия (1:3). Нидерланды уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Евро-2024.

    Франция сыграет с Польшей на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. На время Евро-2024 он называется «БВБ Штадион» и готов принять 62 тысячи болельщиков. Ранее тут уже прошли три встречи: Италия – Албания (2:1), Турция – Грузия (3:1) и Турция – Португалия (0:3). Франция ранее гарантировала выход в 1/8 финала Евро-2024. Для Польши эта игра точно станет последней – команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.

    Вечером пройдут заключительные встречи группы C. Англия встретится со Словенией на «Рейн-Энерги-Штадион» в Кeльне. На время Евро-2024 арена называется «Кeльн Стэдиум», а ее вместимость составляет 43 тысячи мест. Ранее тут прошли матчи Венгрия – Швейцария (1:3), Шотландия – Швейцария (1:1) и Бельгия – Румыния (2:0). Англия ранее гарантировала себе выход в 1/8 финала.

    Дания встретится с Сербией на «Альянц Арене» в Мюнхене. Во время Евро-2024 стадион называется «Мюнхен Футбол Арена» и принимает 66 тысяч зрителей. Ранее тут прошли встречи Германия – Шотландия (5:1), Румыния – Украина (3:0) и Словения – Сербия (1:1).

    Расписание Евро-2024 на 25 июня

    Нидерланды – Австрия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport

    Франция – Польша: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Англия – Словения: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Дания – Сербия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport

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    Источник: «Бомбардир»

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