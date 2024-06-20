«Химки» подписали пятого новичка за месяц

Состав «Химок» пополнил 27-летний защитник Александр Филин. В прошлом сезоне он выступал за бельгийский «Эйпен».
- Филин выступал за «Химки» с лета 2018 по январь 2023 года. На счету защитника 115 матчей за команду.
- В минувшем сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Бельгии и отметился 1 голевой передачей.
- Это уже пятый новичок «Химок» с начала июня после Антона Заболотного, Артура Юсупова, Ориньо и Ильи Порохова. Ранее клуб также выкупил трансфер Ильи Берковского, выступавшего за подмосковную команду на правах аренды.
- Сегодня «Химки» также объявили об уходе тренерского штаба Андрея Талалаева.