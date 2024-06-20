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    «Химки» подписали пятого новичка за месяц

    Состав «Химок» пополнил 27-летний защитник Александр Филин. В прошлом сезоне он выступал за бельгийский «Эйпен».

    • Филин выступал за «Химки» с лета 2018 по январь 2023 года. На счету защитника 115 матчей за команду.
    • В минувшем сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Бельгии и отметился 1 голевой передачей.
    • Это уже пятый новичок «Химок» с начала июня после Антона Заболотного, Артура Юсупова, Ориньо и Ильи Порохова. Ранее клуб также выкупил трансфер Ильи Берковского, выступавшего за подмосковную команду на правах аренды.
    • Сегодня «Химки» также объявили об уходе тренерского штаба Андрея Талалаева.

    Источник: официальный сайт «Химок»

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    Комментарии (2)
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    ...короче
    1718907588
    ...пока мы здесь банками консервными по асфальту гремим, Химки в тихушку чемпионский состав набирают)...
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    JIEGEHDA
    1718909969
    Без хорошего тренера набирай хоть по 10 игроков ))) если игру не поставит то и результата будет ноль
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