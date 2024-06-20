Результаты матчей Евро-2024, 19 июня

В среду, 19 июня, на Евро-2024 состоялись три матча.
Сначала Хорватия не удержала победу над Албанией, пропустив на 95-й минуте.
Затем Германия обыграла Венгрию и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Заключительная игра дня завершилась результативной ничьей между Шотландией и Швейцарией.
Результаты Евро-2024 19 июня
Группа B. 2-й тур
Хорватия – Албания – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Лячи, 11; 1:1 – Крамарич, 74; 2:1 – Гясула (в свои ворота), 76; 2:2 – Гясула, 90+5.
Группа A. 2-й тур
Германия – Венгрия – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мусиала, 22; 2:0 – Гюндоган, 67.
Группа A. 2-й тур
Шотландия – Швейцария – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мактоминей, 13; 1:1 – Шакири, 26.