Результаты матчей Евро-2024, 19 июня

В среду, 19 июня, на Евро-2024 состоялись три матча.

Сначала Хорватия не удержала победу над Албанией, пропустив на 95-й минуте.

Затем Германия обыграла Венгрию и досрочно вышла в плей-офф турнира.

Заключительная игра дня завершилась результативной ничьей между Шотландией и Швейцарией.

Результаты Евро-2024 19 июня

Группа B. 2-й тур

Хорватия – Албания – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Лячи, 11; 1:1 – Крамарич, 74; 2:1 – Гясула (в свои ворота), 76; 2:2 – Гясула, 90+5.

Группа A. 2-й тур

Германия – Венгрия – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мусиала, 22; 2:0 – Гюндоган, 67.

Группа A. 2-й тур

Шотландия – Швейцария – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мактоминей, 13; 1:1 – Шакири, 26.

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