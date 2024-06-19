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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Албания
Хорватия - Албания: обзор матча 19 июня 2024
Хорватия
19.06.2024, среда, 16:00
Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Албания
74'
А. Крамарич
76'
К. Гясула (АГ)
11'
К. Лячи
90+5'
К. Гясула
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Албания
90'
+7
Желтая карточка
К. Гясула
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
К. Гясула
90'
+3
Желтая карточка
М. Даку
Желтая карточка
И. Ивушич
90'
85'
Замена
А. Ходжа
️️️️
Ю. Рамадани
85'
Замена
М. Даку
️️️️
Р. Манай
Замена
М. Батурина
️️️️
А. Крамарич
84'
Замена
Б. Соса
️️️️
И. Перишич
84'
81'
Желтая карточка
Э. Хюсай
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Гясула
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
А. Будимир
74'
73'
Замена
К. Гясула
️️️️
К. Лячи
Замена
А. Будимир
️️️️
Б. Петкович
69'
64'
Замена
Т. Сефери
️️️️
Я. Асани
Замена
Л. Сучич
️️️️
Л. Майер
46'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Брозович
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Лячи
Пас отдал
Я. Асани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
17
Бруно Петкович
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
21
Лука Сучич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
18
Лука Иванушец
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Клаус Гясула
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
9
Армандо Броя
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ливакович
6
Шутало
4
Гвардиол
22
Юранович
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
7
Майер
14
Перишич
9
Крамарич
17
Петкович
4-1-2-2-1
1
Стракоша
4
Хюсай
5
Айети
6
Джимсити
3
Митай
8
Асллани
14
Лячи
20
Рамадани
9
Асани
10
Байрами
7
Манай
14
Перишич
19
Соса
19
Соса
14
Перишич
7
Майер
21
Сучич
21
Сучич
7
Майер
9
Крамарич
16
Батурина
16
Батурина
9
Крамарич
11
Брозович
15
Пашалич
15
Пашалич
11
Брозович
17
Петкович
11
Будимир
11
Будимир
17
Петкович
14
Лячи
8
Гясула
8
Гясула
14
Лячи
20
Рамадани
21
Ходжа
21
Ходжа
20
Рамадани
9
Асани
17
Сефери
17
Сефери
9
Асани
7
Манай
19
Даку
19
Даку
7
Манай
Остались в запасе
Хорватия
Албания
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
18
Лука Иванушец
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
9
Армандо Броя
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
18
Лука Иванушец
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
9
Армандо Броя
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Хорватия - Албания
1
3
Всего ударов по воротам
21
15
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
15
11
Офсайды
0
4
Количество передач
635
310
Сейвы
5
7
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.58
1.38
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Фолькспаркштадион
Посещаемость:
46784 из 57000 зрителей (82%)
Где смотреть матч:
Okko
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