Бубнов высказался об ошибках вратарей на Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал события последних дней на чемпионате Европы-2024.

«Турция была явным фаворитом в этой встрече [с Грузией]. У сборной много качественных легионеров из ведущих чемпионатов, а также больше опыта выступлений на крупных международных турнирах. Нельзя также забывать о многочисленной турецкой диаспоре в Германии. Но, как показал матч, в Грузии хватает игроков помимо Хвичи, которые способны взять на себя игру в самый ответственный момент.

Команды выдали одну из самых зрелищных игр на турнире: и захватывающий сюжет, и накал страстей, и красивые голы. Вопреки прогнозам, у турок не было большого игрового преимущества. Футбол в исполнении грузин наверняка понравился многим. В концовке, когда нужно было обыгрывать, они стали душить соперников, создавая момент за моментом. Их даже жалко.

Игра Португалии и Чехии сильно походила на встречу Бельгии и Словакии, но, в отличие от вчерашнего матча, команда Роналду вымучила победу, причем не без помощи чехов. При этом бельгийцы выглядели лучше, но остались без очков. Футбольный парадокс, но такое случается.

У Доменико Тедеско нет в распоряжении Роналду. Криштиану и в 39 лет может принести сборной много пользы. Многие успели списать великого футболиста, но переход в «Аль-Наср» пошел ему только во благо. Там нет ни эмоционального, ни физического напряжения. Он играет в свое удовольствие, продлевая спортивное долголетие. И не зря Роналду хочет поехать на чемпионат мира 2026 года. Будет феерично, если он поможет Португалии взять трофей на турнире в Северной Америке.

Нынешний чемпионат Европы неприятно удивляет уровнем вратарей. Трудно припомнить турнир, на котором бы стражи ворот допускали такое количество результативных ошибок. В обоих вчерашних встречах голкиперы откровенно начудили.

Вратарю чехов Индржиху Станеку в эпизоде с первым голом нужно было намертво зафиксировать мяч, а он отбил перед собой. Кошмар какой-то! Стоит вспомнить и конкурента Сафонова в «ПСЖ» Доннарумму, запустившему от албанцев в ближний угол. И такие ситуации возникают практически в каждой игре.

Еще одна тенденция Евро-2024 – рост числа голов, забитых с дальней дистанции. В распоряжении каждой ведущей сборной есть игроки, способные хорошо пробить из-за пределов штрафной площади. Плотная оборона на этом турнире подталкивает атакующих футболистов к дальним ударам, которые пока в Германии влетают в ворота с завидной регулярностью.

Эшелонированная оборона не позволяет без проблем входить в штрафную площадь. Если атакующий игрок обыгрывает одного соперника, то его подстраховывает другой, а то и не один. Поэтому в ближайшее время эта тенденция будет только укореняться, да и тренеры сейчас гораздо больше уделяют отработке этих элементов на тренировках», – написал Бубнов.