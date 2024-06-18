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    • Бубнов высказался об уровне РПЛ по итогам первых дней Евро-2024

    Бубнов высказался об уровне РПЛ по итогам первых дней Евро-2024

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победы сборных Англии, Нидерландов и Дании в 1-м туре группового этапа Евро-2024. Он также считает, что первые дни турнира показали низкий уровень РПЛ среди европейских турниров.

    «Гарет Саутгейт на чемпионате Европы не стал изменять собственным взглядам. Англия провела очередной прагматичный матч с оглядкой на оборону. Команда никогда не играла, и, видимо, не будет играть в бесшабашный атакующий футбол.

    У Англии мощное нападение, но в этой игре команде не хватало взрывной скорости. Кейн полностью выпал из игрового ритма. У него практически ничего не получалось. Непонятно, зачем возвращался назад Фил Фоден. Их регулярное отсутствие вместе с Кейном впереди значительно уменьшало атакующий потенциал англичан. Отсюда и всего один забитый мяч.

    Футболисты Нидерландов в матче с Польшей традиционно много держали мяч, благо мастерство позволяет. Ничего удивительного, что они победили. Справедливости ради, поляки в этой игре превзошли ожидания. Даже без Левандовского команда выглядела неплохо. Молодые игроки не подвели, потеря лидера сборной совсем не чувствовалась.

    Нидерландцев в этой игре потрепали, причeм прилично. Встреча могла спокойно завершиться вничью. Явного преимущества у команды Кумана не было, но ей немного повезло в концовке.

    Датчане уже не те, которые блистали на Евро-2020. Никакого впечатления они не произвели. Словенцы же сыграли на привычно невысоком уровне. Этим командам ничего не светит с Англией. Никаких сенсаций в группе C не предвидится.

    Эриксен может вызывать только уважение после возвращения в футбол. Но, если возрастного человека, у которого проблемы с сердцем, признают лучшим, то это красноречиво говорит об уровне Дании на Евро-2024.

    С другой стороны, футболист сильно рискует, да и ответственные лица тоже. Трудно представить, в каком напряжении находятся врачи. А вдруг он умрeт, не дай бог, кому отвечать? Виноваты все будут. И ладно, если у Кристиана не было бы денег, видимо такая большая любовь к футболу.

    Поведение некоторых групп болельщиков удивляет. Хорошо, что правоохранительные органы Германии подготовились к матчу Англии и Сербии, заранее ожидая безобразного поведения оголтелых фанатов. Албанцы тоже допрыгаются на этом турнире. УЕФА уже завел дело.

    Любые такие стычки приводят к травмам. Часто страдают обычные люди, которые просто приехали посмотреть качественный футбол и поболеть за любимую сборную. Футболисты всегда против подобного, ведь в этом нет ничего хорошего. Одно понятно, в Германии не будут церемониться с оголтелыми хулиганами.

    Первые дни чемпионата Европы показали низкий уровень РПЛ среди турниров Старого Света. Бабич и Даку провели весь матч на скамейке запасных. Митай вышел в стартовом составе албанцев, но ничем не отметился. Дркушич, вылетевший вместе с «Сочи», был одним из виновников пропущенного гола.

    Нужно больше заниматься академиями, выращивать собственные таланты, а не приглашать сомнительных иностранцев, которые едут в нашу страну за большими деньгами. Крайне желательно также удерживать лучших россиян, чтобы уровень чемпионата не снижался», – написал Бубнов.

    • 16 июня Нидерланды обыграли Польшу (2:1), Англия – Сербию (1:0), а Словения и Дания закончили встречу между собой ничьей (1:1).
    • Евро-2024 стартовал 14 июня.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1718692849
    Бред сумасшедшего. Какая связь Евро и РПЛ ? Ах, из нашей лиги представителей мало , так тут и политика и финансы. Не у всех есть безмерные возможности и не каждый поедит в Россию.
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