Полузащитник Словакии Лоботка – о победе над Бельгией: «Нам немного повезло»

Хавбек сборной Словакии Станислав Лоботка поделился своими мыслями по поводу победы в матче Евро – 2024 против Бельгии (1:0).

«Возможно, нам немного повезло, но мы шли на победу. Конечно, я рад награде лучшему игроку, но еще больше рад победе. Мы выиграли минимально, но нельзя рассчитывать, что мы будем громить всех соперников подряд. Это определенно хорошее начало», – поделился Лоботка.