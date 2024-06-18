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    • Полузащитник Словакии Лоботка – о победе над Бельгией: «Нам немного повезло»

    Полузащитник Словакии Лоботка – о победе над Бельгией: «Нам немного повезло»

    Хавбек сборной Словакии Станислав Лоботка поделился своими мыслями по поводу победы в матче Евро – 2024 против Бельгии (1:0).

    «Возможно, нам немного повезло, но мы шли на победу. Конечно, я рад награде лучшему игроку, но еще больше рад победе. Мы выиграли минимально, но нельзя рассчитывать, что мы будем громить всех соперников подряд. Это определенно хорошее начало», – поделился Лоботка.

    • 29-летний Станислав Лоботка вышел в основе словацкой сборной на поединок против Бельгии (1:0). Игрок «Наполи» провел на футбольном поле все 90 минут и помог своей игрой осуществить пока что главную сенсацию турнира. Именно Лоботка получил награду лучшему игроку встречи. Примечательно, что судейская бригада отменила два мяча бельгийцев из-за нарушений правил.
    • Отметим, что всего в активе Станислава 55 матчей за свою национальную команду. В них он сумел забить 5 мячей.
    • Следующим соперником Словакии станет сборная Украины, проигравшая Румынии (0:3).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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