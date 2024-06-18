Полузащитник Словакии Лоботка – о победе над Бельгией: «Нам немного повезло»

Хавбек сборной Словакии Станислав Лоботка поделился своими мыслями по поводу победы в матче Евро – 2024 против Бельгии (1:0).
«Возможно, нам немного повезло, но мы шли на победу. Конечно, я рад награде лучшему игроку, но еще больше рад победе. Мы выиграли минимально, но нельзя рассчитывать, что мы будем громить всех соперников подряд. Это определенно хорошее начало», – поделился Лоботка.
- 29-летний Станислав Лоботка вышел в основе словацкой сборной на поединок против Бельгии (1:0). Игрок «Наполи» провел на футбольном поле все 90 минут и помог своей игрой осуществить пока что главную сенсацию турнира. Именно Лоботка получил награду лучшему игроку встречи. Примечательно, что судейская бригада отменила два мяча бельгийцев из-за нарушений правил.
- Отметим, что всего в активе Станислава 55 матчей за свою национальную команду. В них он сумел забить 5 мячей.
- Следующим соперником Словакии станет сборная Украины, проигравшая Румынии (0:3).