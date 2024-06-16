Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Сербии и Англии. Игра состоится 16 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Гудель, Костич, Живкович, Милинкович-Савич, Лукич, Влахович, Митрович.
Главный тренер: Драган Стойкович
Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Уокер, Гехи, Райс, Сака, Александер-Арнольд, Беллингем, Фоден, Кейн.
Главный тренер: Гарет Саутгейт