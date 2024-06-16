Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны стартовые составы на матч Польша – Нидерланды: 16 июня

    Стали известны стартовые составы на матч Польша – Нидерланды: 16 июня

    Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Польши и Нидерландов. Игра состоится 16 июня, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    Польша: Щенсный, Саломон, Беднарек, Кивер, Франковский, Залевский, Зелиньский, Романчук, Шиманьский, Урбаньский, Букса.

    Главный тренер: Михал Пробеж

    Нидерланды: Вербрюгген, ван Дийк, Аке, де Врей, Дамфрис, Риндерс, Верман, Схаутен, Симонс, Депай, Гакпо.

    Главный тренер: Рональд Куман

    Новости по теме
    Фанат с топором напал на полицейских перед матчем Евро-2024 8
    Польша – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2024
    Прогноз на точный счет матча Польша – Нидерланды, групповой этап Евро 2024, 16 июня 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+