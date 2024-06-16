Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Польши и Нидерландов. Игра состоится 16 июня, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Польша: Щенсный, Саломон, Беднарек, Кивер, Франковский, Залевский, Зелиньский, Романчук, Шиманьский, Урбаньский, Букса.

Главный тренер: Михал Пробеж

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дийк, Аке, де Врей, Дамфрис, Риндерс, Верман, Схаутен, Симонс, Депай, Гакпо.

Главный тренер: Рональд Куман