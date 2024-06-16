Кейн поделился ожиданиями от матча против Сербии

Форвард Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от предстоящего матча первого тура группового этапа Евро-2024 против Сербии.

«Мне нравится играть за свою страну. Я люблю играть за Англию. Каждый раз, когда я выхожу на поле в этой футболке, для меня это значит многое. Победа в крупном турнире для сборной Англии была бы вершиной успеха. В каждом турнире есть разные ожидания, но мы заслужили право, что нас считают одними из фаворитов. Мы хотим провести фантастический матч с Сербией и играть в том стиле, в котором хотим играть. Без мяча мы хотим быть агрессивными», – высказался Кейн.