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    Кейн поделился ожиданиями от матча против Сербии

    Форвард Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от предстоящего матча первого тура группового этапа Евро-2024 против Сербии.

    «Мне нравится играть за свою страну. Я люблю играть за Англию. Каждый раз, когда я выхожу на поле в этой футболке, для меня это значит многое. Победа в крупном турнире для сборной Англии была бы вершиной успеха. В каждом турнире есть разные ожидания, но мы заслужили право, что нас считают одними из фаворитов. Мы хотим провести фантастический матч с Сербией и играть в том стиле, в котором хотим играть. Без мяча мы хотим быть агрессивными», – высказался Кейн.

    • Англию возглавляет 53-летний специалист Гарет Саутгейт. Наибольшего успеха с командой тренер добился на предыдущем Евро. Англия сумела выйти в финал турнира. Но выиграть заветный трофей не удалось. Англичане в серии 11-метровых уступили Италии Роберто Манчини. Также в активе Саутгейта есть 4-е место на ЧМ в России.
    • Форвард Гарри Кейн является главной ударной силой Англии. В 91 поединке футболист Баварии наколотил 63 гола.
    • Примечательно, что англичане обладают самым дорогим составом на Евро-2024. Их суммарная стоимость составляет 1,5 миллиарда евро. Это на 300 миллионов больше, чем у Франции, которая располагается на втором месте по стоимости состава.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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