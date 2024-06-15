Нагельсман прокомментировал победу Германии над Шотландией в матче-открытии Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги выигранного матча с Шотландией.

Немцы разгромили соперника со счетом 5:1.

Видеообзор матча-открытия Евро-2024 можно посмотреть здесь.

Следующие игры Германии и Шотландии пройдут 19 июня.

«Первые 20 минут получились впечатляющими. Мы действовали очень мощно, много контрпрессинговали, и это нам помогло.

Мы быстро забили и затем сохраняли концентрацию до конца игры. Важно, что сегодня все цветы достаются не кому-то одному, а распределяются между игроками.

Результат очень хороший, но это лишь первый шаг», – сказал Нагельсман.