Нагельсман прокомментировал победу Германии над Шотландией в матче-открытии Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги выигранного матча с Шотландией.
- Немцы разгромили соперника со счетом 5:1.
- Видеообзор матча-открытия Евро-2024 можно посмотреть здесь.
- Следующие игры Германии и Шотландии пройдут 19 июня.
«Первые 20 минут получились впечатляющими. Мы действовали очень мощно, много контрпрессинговали, и это нам помогло.
Мы быстро забили и затем сохраняли концентрацию до конца игры. Важно, что сегодня все цветы достаются не кому-то одному, а распределяются между игроками.
Результат очень хороший, но это лишь первый шаг», – сказал Нагельсман.