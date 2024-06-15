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    • Нагельсман прокомментировал победу Германии над Шотландией в матче-открытии Евро-2024

    Нагельсман прокомментировал победу Германии над Шотландией в матче-открытии Евро-2024

    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги выигранного матча с Шотландией.

    • Немцы разгромили соперника со счетом 5:1.
    • Видеообзор матча-открытия Евро-2024 можно посмотреть здесь.
    • Следующие игры Германии и Шотландии пройдут 19 июня.

    «Первые 20 минут получились впечатляющими. Мы действовали очень мощно, много контрпрессинговали, и это нам помогло.

    Мы быстро забили и затем сохраняли концентрацию до конца игры. Важно, что сегодня все цветы достаются не кому-то одному, а распределяются между игроками.

    Результат очень хороший, но это лишь первый шаг», – сказал Нагельсман.

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    Источник: сайт Немецкого футбольного союза

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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718404679
    Ставленник спецслужб и шейхов?
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    klasteroviv
    1718405084
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