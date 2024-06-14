Евро-2024. Германия разгромила Шотландию (5:1) в матче-открытии

Сборная Германии стартовала с крупной победы на домашнем чемпионате Европы.
В матче-открытии Евро-2024 немцы разгромили Шотландию со счетом 5:1.
По голу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фуллкруг и Эмре Джан. В пассиве Антонио Рюдигера автогол.
Весь второй тайм шотландцы провели вдесятером.
Следующий соперник Германии – Венгрия, Шотландии – Швейцария. Оба матча пройдут 19 июня.
Евро-2024. Групповой этап. 1-й тур
Германия – Шотландия – 5:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Вирц, 10; 2:0 – Мусиала, 19; 3:0 – Хаверц (с пенальти), 45+1; 4:0 – Фуллкруг, 68; 4:1 – Рюдигер (в свои ворота), 87; 5:1 – Джан, 90+3.
Удаление: нет – Портеус, 44.