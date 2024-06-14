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    Евро-2024. Германия разгромила Шотландию (5:1) в матче-открытии

    Сборная Германии стартовала с крупной победы на домашнем чемпионате Европы.

    В матче-открытии Евро-2024 немцы разгромили Шотландию со счетом 5:1.

    По голу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фуллкруг и Эмре Джан. В пассиве Антонио Рюдигера автогол.

    Весь второй тайм шотландцы провели вдесятером.

    Следующий соперник Германии – Венгрия, Шотландии – Швейцария. Оба матча пройдут 19 июня.

    Евро-2024. Групповой этап. 1-й тур

    Германия – Шотландия – 5:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Вирц, 10; 2:0 – Мусиала, 19; 3:0 – Хаверц (с пенальти), 45+1; 4:0 – Фуллкруг, 68; 4:1 – Рюдигер (в свои ворота), 87; 5:1 – Джан, 90+3.

    Удаление: нет – Портеус, 44.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.06.2024 23:56
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    Комментарии (9)
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    shahor
    1718398892
    Всех с началом праздника футбола!Дождались!По матчу:не просто подавляющее преимущество сборной Германии,а тотальное превосходство.Впечатлён уровнем игры немцев.Сильно впечатлён.
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    knikos
    1718398924
    По-моему , не столь сильна Германия , сколь слаба Шотландия . Тем не менее много голов - это разве плохо ? Гол Фуллькруга очень понравился , помнится Керж так же , не раздумывая , бил по воротам .
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    TIMOTHY
    1718399596
    Немчики всегда были сильной сборной
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718399603
    Гюндоган обратился к болельщикам, он написал, что первый капитан Бундестим с мигрантской историей. Надо перечитать Тило Сарацина "Германия самоликвидация" А Ману уже перед выходом на поле начинает работать с судьями
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    mutabor0992
    1718399767
    Шотландия какая то разобранная...Раньше хоть физической подготовкой и боевитостью брали.p.s.Рюдигер -тупой баклажан!С нормальной сборной может подвести.Слабое звено.
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