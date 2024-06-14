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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Шотландия
Германия - Шотландия: обзор матча 14 июня 2024
Германия
14.06.2024, пятница, 22:00
Чемпионат Европы, группа A, 1 тур
5 : 1
Завершен
Шотландия
10'
Ф. Вирц
19'
Д. Мусиала
45+1'
К. Хаверц (П)
68'
Н. Фуллкруг
90+3'
Э. Джан
87'
А. Рюдигер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Германия - Шотландия
ГОЛ! 5:1!
Э. Джан
Пас отдал
Т. Мюллер
90'
+3
87'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
А. Рюдигер
82'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
Р. Кристи
Замена
Э. Джан
️️️️
Т. Кроос
80'
77'
Замена
С. Маккена
️️️️
К. Тирни
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
74'
ГОЛ! 4:0!
Н. Фуллкруг
68'
67'
Замена
К. МакЛин
️️️️
К. МакГрегор
67'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Д. МакГинн
Замена
Л. Сане
️️️️
Ф. Вирц
63'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
К. Хаверц
63'
Желтая карточка
Д. Та
62'
48'
Желтая карточка
Э. Ролстон
46'
Замена
Г. Хэнли
️️️️
Ч. Адамс
Замена
П. Гросс
️️️️
Р. Андрих
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Хаверц
45'
+1
44'
Красная карточка
Р. Портеус
Желтая карточка
Р. Андрих
31'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
К. Хаверц
19'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вирц
Пас отдал
Й. Киммих
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
10
Че Адамс
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
7
Крис Фюрих
ПВ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
18
Льюис Морган
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
20
Томми Конвей
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нойер
18
Миттельштадт
4
Та
2
Рюдигер
6
Киммих
23
Андрих
8
Кроос
21
Гюндоган
17
Вирц
10
Мусиала
7
Хаверц
3-2-3-1-1
1
Ганн
22
Ролстон
13
Хендри
5
Портеус
3
Робертсон
6
Тирни
7
МакГинн
8
МакГрегор
4
Мактоминей
11
Кристи
10
Адамс
8
Кроос
23
Джан
23
Джан
8
Кроос
23
Андрих
5
Гросс
5
Гросс
23
Андрих
17
Вирц
19
Сане
19
Сане
17
Вирц
7
Хаверц
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
7
Хаверц
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Адамс
5
Хэнли
5
Хэнли
10
Адамс
6
Тирни
16
Маккена
16
Маккена
6
Тирни
7
МакГинн
8
Гилмор
8
Гилмор
7
МакГинн
8
МакГрегор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
МакГрегор
11
Кристи
20
Шенклэнд
20
Шенклэнд
11
Кристи
Остались в запасе
Германия
Шотландия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Крис Фюрих
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
18
Льюис Морган
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Томми Конвей
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Крис Фюрих
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
18
Льюис Морган
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Германия - Шотландия
2
1
1
Всего ударов по воротам
20
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
15
9
Офсайды
4
0
Количество передач
682
251
Сейвы
0
5
Точность передач %
94
76
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.01
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
65052 из 71437 зрителей (91%)
Где смотреть матч:
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