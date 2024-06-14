Профсоюз футболистов подал в суд на ФИФА из-за загруженности календаря

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и ее члены подали иск к ФИФА. Причина – перегруженный календарь.

В частности, профосоюз не устраивает решение ФИФА организовать летом 2025 года клубный чемпионат мира в США.

Делом займется Коммерческий суд Брюсселя. После его рассмотрения есть вероятность попадания материалов в Европейский суд.

«Игроки постоянно указывают, что календарь перегружен. Однако ФИФА продолжает в одностороннем порядке уплотнять календарь, расширять соревнования», – сказано в заявлении FIFPro.