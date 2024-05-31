Семак высказался о названии решающего матча Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед суперфиналом Кубка России с «Балтикой» сказал, что все равно называет игру финалом.

– Вы за то, чтобы Суперфиналы Кубка проводились в «Лужниках», независимо от того, кто встречается? Потому что были разговоры, когда московские клубы вылетели: «А может в Питере? А может, в Калининграде?»

– Сложный вопрос. Конечно, с одной стороны, хорошо, когда матч проходит на одном стадионе. С другой стороны, мы понимаем, что при выходе в финал язык не поворачивается назвать это «суперфиналом». Для меня финал – это финал. Это та игра, в которой выигрывается кубок. Для меня это финал.

По месту проведения сложно, не могу ответить. Если бы у нас была заполняемость того же Кубка стопроцентная в «Лужниках», конечно, можно было бы не думать и проводить ежегодно. Если попадают не московские команды, на посещаемости, возможно, может сказаться этот фактор. Варианты возможны, нужно думать. Не знаю как лучше поступить. Но ничего плохого в том, что финал в «Лужниках», я точно не вижу. Как улучшить и возможно ли это, вопрос дискуссионный и достаточно сложный.