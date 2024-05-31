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«Наполи» отказался продавать Хвичу за 100 миллионов евро

31 мая 2024, 13:13
8

«Наполи» не принял предложения о продаже 23-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» за 100 миллионов евро.

По данным Corriere dello Sport, неаполитанцы намерены сохранить хавбека, несмотря на то, что сам он уже согласился на переход в «ПСЖ»

«Наполи» не планирует рассматривать суммы меньше 150 миллионов евро за Кварацхелию.

  • В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач за «Наполи».
  • Срок его контракта рассчитан до июня 2027 года.

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Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Наполи ПСЖ Кварацхелия Хвича
Комментарии (8)
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Таврида
1717150802
Ой дурные, потом и за пятерку не скинут.
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ilichkadr
1717150972
Губа не дура, но больше 50 лямов Наполи никто не даст.
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ScarlettOgusania
1717152164
в России и на 10 лимонов Хвича не играл, а тут сразу на 150 на*балово!))
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ArReal
1717152524
Многова -то хотят))скоро бесплатно уйдет)
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tushkanlz
1717156355
Ну и зря. Хотя, хозяин - барин...
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FCSpartakM
1717163420
сгниет в наполи в итоге, как Савич в Лацио. Прайм пройдет, а денег уже таких никто не даст. По хорошему, Квара даже не звезда, а просто добротный игрок вышек среднего уровня.
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САДЫЧОК
1717225652
И Хвича и Наполи слабы!
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Эльдар-Кортни-google
1717262023
Ну вы всегда так пиз..ли что он не стоит..однако стоит..
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