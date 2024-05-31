«Наполи» отказался продавать Хвичу за 100 миллионов евро

«Наполи» не принял предложения о продаже 23-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» за 100 миллионов евро.
По данным Corriere dello Sport, неаполитанцы намерены сохранить хавбека, несмотря на то, что сам он уже согласился на переход в «ПСЖ»
«Наполи» не планирует рассматривать суммы меньше 150 миллионов евро за Кварацхелию.
- В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач за «Наполи».
- Срок его контракта рассчитан до июня 2027 года.
Источник: Corriere dello Sport