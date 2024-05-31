«Наполи» отказался продавать Хвичу за 100 миллионов евро

«Наполи» не принял предложения о продаже 23-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» за 100 миллионов евро.

По данным Corriere dello Sport, неаполитанцы намерены сохранить хавбека, несмотря на то, что сам он уже согласился на переход в «ПСЖ»

«Наполи» не планирует рассматривать суммы меньше 150 миллионов евро за Кварацхелию.