Гендиректор «Химок» высказался о возможном подписании Дзюбы

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на слухи об интересе подмосковного клуба к Артему Дзюбе.
35-летний нападающий накануне покинул «Локомотив» в качестве свободного агента.
«Мы пока ничего не комментируем. Было много мыслей, и сейчас это всe обсуждается, много кандидатов на усиление обговаривается.
Поэтому давайте наберемся терпения и всех объявим попозже. Пока нечего сказать», – сказал Оленев.
- Дзюба присоединился к «Локо» в феврале 2023 года.
- За полтора сезона он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.
- Рыночная стоимость форварда – 2,8 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»