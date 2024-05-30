Гендиректор «Химок» высказался о возможном подписании Дзюбы

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на слухи об интересе подмосковного клуба к Артему Дзюбе.

35-летний нападающий накануне покинул «Локомотив» в качестве свободного агента.

«Мы пока ничего не комментируем. Было много мыслей, и сейчас это всe обсуждается, много кандидатов на усиление обговаривается.

Поэтому давайте наберемся терпения и всех объявим попозже. Пока нечего сказать», – сказал Оленев.