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Орлов возмущен выбором лучшего тренера сезона в РПЛ

28 мая 2024, 18:32
11

Журналист Геннадий Орлов считает, что Марцел Личка из «Динамо» не заслужил стать лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Семак явно работал хуже, чем в прошлом году. Но в итоге выиграл чемпионство. А Марцел Личка проиграл решающий матч. По каким тогда критериям был выбор?

Но я этот вопрос ставлю как риторический, не надо на него отвечать. Где логика? Кто победитель? Семак. Но у него, повторюсь, был не лучший сезон, хотя он в итоге вышел из положения.

Марцел Личка, безусловно, оживил наш футбол, но проиграл титул. Вообще все эти премии и конкурсы, включая «Оскар», – это очень субъективно», – сказал Орлов.

  • Личка возглавил «Динамо» прошлым летом.
  • Перед 30-м туром РПЛ московская команда лидировала с 2-очковым отрывом.
  • В итоге динамовцы проиграли «Краснодару», а «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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zadira56
1716910907
Орел!Ты в своем старом репертуаре!Пора свалить на пенсию и не лезть в мужские разговоры!Дай мне порулить с таким составом!Я чемпионат выиграю с отрывом очков в 15!Бога сделали из никакущего тренеришки!Дайте ему порулить другой командой и посмотрите что он за тренер!Я не болельщик этих команд,но самые лучшие по потенциалу- Личка и Осинькин(если бы у него не забирали лучших).ИМХО.
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Cleaner
1716916966
Орлов: - Семак - лучший тренер всех времен и народов. Потому, что он из ЗЕНИТА!!!...)))
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anatolich72
1716917280
За все титулы денег занесли, а Серёжу забыли.
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R_a_i_n
1716918261
Сирожу обидели.
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Play
1716919125
Логика в том, что Зенит в этом сезоне существенно сдал (несмотря на чемпионство), а Динамо существенно прибавило, так кто лучше отработал сезон с командой?
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Старина Хэнк
1716922192
Гена, ну достал ты уже всех! "Авторитет" болотный.
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Krics
1716922707
Ни чего личного,с уважением к Богданычу как к игроку,тренеру и человеку,кто из нас усыновит троих детей? , пусть заработает во благо ,Миллер платит и дай Бог,а какой тренер на все воля божья,ихмо.
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мак мак
1717053896
Гена не гони пургу. Семак - один из худших тренеров в РПЛ в этом сезоне. Его награда за сезон - медаль ЗА НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО в игру команды. Ещё одна награда - За большее количество выпитых бутылок воды со стеклянным взглядом.
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АлексМак
1717161927
прав, безусловно
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