Орлов возмущен выбором лучшего тренера сезона в РПЛ

Журналист Геннадий Орлов считает, что Марцел Личка из «Динамо» не заслужил стать лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Семак явно работал хуже, чем в прошлом году. Но в итоге выиграл чемпионство. А Марцел Личка проиграл решающий матч. По каким тогда критериям был выбор?

Но я этот вопрос ставлю как риторический, не надо на него отвечать. Где логика? Кто победитель? Семак. Но у него, повторюсь, был не лучший сезон, хотя он в итоге вышел из положения.

Марцел Личка, безусловно, оживил наш футбол, но проиграл титул. Вообще все эти премии и конкурсы, включая «Оскар», – это очень субъективно», – сказал Орлов.