Слишкович порассуждал о новом капитане «Спартака»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович считает, что в команде есть достаточно молодых футболистов, которые могут занять место капитана.

«Не хочу называть молодых футболистов «Спартака», у которых есть качества, чтобы в будущем стать капитаном клуба. Потому что он начнeт думать, что сильный и большой футболист. Но у нас есть молодые игроки, у которых заметны лидерские качества. Сейчас надо увидеть, кто станет новым капитаном «Спартака». А время показать себя у молодых будет.

Конечно, Джикию будет трудно заменить на этой роли. Он был важным игроком и на поле, и в раздевалке. Будет трудно, но что поделать. Жизнь продолжается», – сказал Слишкович.