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Слишкович порассуждал о новом капитане «Спартака»

28 мая 2024, 11:44
6

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович считает, что в команде есть достаточно молодых футболистов, которые могут занять место капитана.

«Не хочу называть молодых футболистов «Спартака», у которых есть качества, чтобы в будущем стать капитаном клуба. Потому что он начнeт думать, что сильный и большой футболист. Но у нас есть молодые игроки, у которых заметны лидерские качества. Сейчас надо увидеть, кто станет новым капитаном «Спартака». А время показать себя у молодых будет.

Конечно, Джикию будет трудно заменить на этой роли. Он был важным игроком и на поле, и в раздевалке. Будет трудно, но что поделать. Жизнь продолжается», – сказал Слишкович.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1716889056
Пупс будет капитанить. А кто не согласен, получит по яйкам)
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алдан2014
1716889107
Нужен постоянный игрок стартового состава. Вратарей наверное минусуем,просто потому,что им неудобно в спорных моментах скакать по полю для разборов. Зобнин напрашивается,но он не всегда на поле. Кто то из пары цетральных защитников? ( Они вроде на долго в команде)Вот уж вопрос..
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alefreddy
1716889638
хотелось бы знать кто кроме Макси может стать капитаном при среднего уровня игре
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...уефан
1716892133
...Сержант-Бабич старшиной!...
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