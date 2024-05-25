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    • Продление Акинфеева, состав России на Беларусь, увольнение Хави и другие новости

    Продление Акинфеева, состав России на Беларусь, увольнение Хави и другие новости

    Сафонов пошутил о переходе в «ПСЖ».

    «Милан» объявил об уходе Пиоли.

    Черчесов посетил тренировку «Пари НН» и выступил с мотивирующей речью.

    «ПСЖ» предложил за Хвичу 100 миллионов евро.

    «Барселона» уволила Хави.

    ЦСКА продлил 38-летнего Акинфеева.

    Состав России на матч с Беларусью.

    Медина: «Спартак» – главная команда России, это не сравнится с игрой за ЦСКА».

    Лучший бомбардир «Сельты» назвал сильнейшего игрока в истории клуба – это россиянин.

    Дзюба не сыграет с «Балтикой» – известна причина.

    Основные даты российского сезона-2024/25.

    Гвардиола может остаться в «Сити» до 2035 года.

    Промес намекнул на скорое возвращение в «Спартак».

    Источник: «Бомбардир»

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