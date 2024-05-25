Продление Акинфеева, состав России на Беларусь, увольнение Хави и другие новости

Сафонов пошутил о переходе в «ПСЖ».

«Милан» объявил об уходе Пиоли.

Черчесов посетил тренировку «Пари НН» и выступил с мотивирующей речью.

«ПСЖ» предложил за Хвичу 100 миллионов евро.

«Барселона» уволила Хави.

ЦСКА продлил 38-летнего Акинфеева.

Состав России на матч с Беларусью.

Медина: «Спартак» – главная команда России, это не сравнится с игрой за ЦСКА».

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Дзюба не сыграет с «Балтикой» – известна причина.

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