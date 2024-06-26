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    • Защитник «Сочи» Дркушич высказался после выхода в плей-офф Евро-2024

    Защитник «Сочи» Дркушич высказался после выхода в плей-офф Евро-2024

    Защитник «Сочи» и Словении Ваня Дркушич поделился мыслями по поводу выхода сборной в плей-офф Евро-2024.

    «Это какое-то волшебство. Каждый из нас в детстве, начиная футбольную карьеру, мечтал о чем-то подобном. Не только наши болельщики – весь футбольный мир увидел, что мы были на поле всем сердцем. Мы и вправду сражались один за всех и все за одного. В итоге у нас получилось, и ощущения – просто невероятные», – высказался Дркушич.

    • Словения сумела удержать ничью в поединке против Англии (0:0), не позволив своему сопернику поразить собственные ворота.
    • Этот результат позволил словенской дружине заработать 3 очка после трех туров группового раунда континентального первенства. Команда вышла в плей-офф с 3-го места.
    • 24-летний Ваня Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, является основным игроком сборной Словении. Он поучаствовал во всех трех поединка турнира, сыграв 270 минут. При этом футболист не совершал каких-либо голевых действий.
    • Примечательно, что Дркушич представляет «Сочи», который по итогам минувшего сезоне РПЛ вылетел в Первую лигу.

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.06.2024 04:27
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    Комментарии (2)
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    Ловкий Бубен
    1719365437
    Молодец ! Поздравляем ! Удачи в плей-офф !!
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    SLADE2019
    1719386754
    Словенцы молодцы и Дркушич тоже. В Краснодар его надо!
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