Защитник «Сочи» Дркушич высказался после выхода в плей-офф Евро-2024

Защитник «Сочи» и Словении Ваня Дркушич поделился мыслями по поводу выхода сборной в плей-офф Евро-2024.

«Это какое-то волшебство. Каждый из нас в детстве, начиная футбольную карьеру, мечтал о чем-то подобном. Не только наши болельщики – весь футбольный мир увидел, что мы были на поле всем сердцем. Мы и вправду сражались один за всех и все за одного. В итоге у нас получилось, и ощущения – просто невероятные», – высказался Дркушич.