Медина: «Спартак» – главная команда России, это не сравнится с игрой за ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина объяснил разницу между нынешним своим клубом и ЦСКА.

«Спартак» купил парагвайца год назад у ЦСКА за 6 миллионов евро.

– Ты в «Спартаке» уже год, и за это время очень много чего произошло с клубом. Почему в «Спартаке» не бывает спокойно?

– Потому что это «Спартак» – главная команда страны. Все говорят о «Спартаке»: в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например. В «Спартаке» на тебе фокус гораздо больше. Когда переходил сюда – понимал это. Для меня это не проблема.

– Как ты узнал о возможности перейти в «Спартак»?

– Мне рассказал агент. Я сразу знал: перейти из ЦСКА в «Спартак» будет непросто. Но меня зарядили уверенностью, что здесь всe будет хорошо, что мне здесь будет лучше. На самом деле, это крутой опыт – совершить такой необычный переход.