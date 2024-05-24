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    • Медина: «Спартак» – главная команда России, это не сравнится с игрой за ЦСКА»

    Медина: «Спартак» – главная команда России, это не сравнится с игрой за ЦСКА»

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина объяснил разницу между нынешним своим клубом и ЦСКА.

    • «Спартак» купил парагвайца год назад у ЦСКА за 6 миллионов евро.

    – Ты в «Спартаке» уже год, и за это время очень много чего произошло с клубом. Почему в «Спартаке» не бывает спокойно?

    – Потому что это «Спартак» – главная команда страны. Все говорят о «Спартаке»: в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например. В «Спартаке» на тебе фокус гораздо больше. Когда переходил сюда – понимал это. Для меня это не проблема.

    – Как ты узнал о возможности перейти в «Спартак»?

    – Мне рассказал агент. Я сразу знал: перейти из ЦСКА в «Спартак» будет непросто. Но меня зарядили уверенностью, что здесь всe будет хорошо, что мне здесь будет лучше. На самом деле, это крутой опыт – совершить такой необычный переход.

    • Хесус провел за «Спартак» 33 матча, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
    • У 27-летнего игрока 9 матчей за сборную Парагвая.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:37
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    Комментарии (18)
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    DVOK68
    1716559631
    Стабильности тебе,и совсем всё хорошо будет.
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    Красногвардейчик
    1716559826
    Когда переходил сюда – понимал это. Для меня это не проблема. ========================== Проблема....в разы хуже играть стал
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    АЛЕКС 58
    1716560146
    Ты там как был БЕЛОЙ ВОРОНОЙ,так и останешься ею. Но игрок не плохой...
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    alp
    1716560179
    спартак главная команда страны? )) по каким параметрам? ))
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    VVM1964
    1716561482
    Вот что значит парагваец - только на 3-ой год дошло, а бразилы из Зенита, так и не постигают истину совсем !!! ))) И только россияне с рождения знают !!! "Родился ребёнок и делает шаг, и первое слово - Московский Спартак! Родился второй, берёт микрофон, и первое слово — Спартак — чемпион!" !!!!!!!!!
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    The only one
    1716561782
    Это он ещё за Пари НН не играл. Эмоций было бы вагон и маленькая тележка.
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    Maks_seo
    1716564365
    Медина прожная...козееел ты...
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