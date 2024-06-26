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Бубнов удивился успеху одного из тренеров на Евро-2024

26 июня 2024, 07:49
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Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете D

«Нидерланды и Франция обеспечили себе выход в плей-офф ещe до стартового свистка. Интрига заключалась только в том, какое место они займут по итогам трeх туров.

Этот чемпионат Европы рискует побить антирекорд по количеству автоголов. Ещe не были сыграны все матчи группового этапа, но команды «наколотили» в свои ворота уже семь мячей. Вот и в игре с австрийцами нидерландцы привезли два автогола. Это худший матч команды Рональда Кумана на этом турнире. Защитники сыграли просто безобразно.

Этим поражением Нидерланды усложнили себе жизнь в плей-офф. Теперь они, скорее всего, попадут на очень сильную команду уже в 1/8 финала. Если Нидерланды вылетят на этой стадии, то это станет для Кумана и его сборной полным провалом.

У Австрии ровная, хорошая команда, без явных слабых мест. Рангник привeз на турнир отлично подготовленную функционально сборную. В каждой игре австрийцы бьются до конца, и не провалили в Германии ни одной игры. Если сборная доберeтся до четвертьфинала, то это будет большим успехом для неe.

Нельзя сказать, что выход австрийцев с первого места – это большая сенсация, команда это заслужила. Сейчас вся Австрия должна быть довольна. При этом удивляет успешная работа Рангника на посту главного тренера. Его вклад в победы Австрии трудно оценить, но то, что он есть, отрицать бессмысленно. После его приключений в «Локомотиве» и провале в «Манчестер Юнайтед» в его успехи особо не верилось.

Дешам испугался после ничейного матча с Нидерландами, рискнув главной звездой сборной. Острой необходимости выпускать Мбаппе с маской на лице против «мeртвых» поляков не было. Сейчас Килиан для Франции как Месси для Аргентины. Без него французы показывают совершенно иную игру.

Ничья с Польшей – несчастный случай. Команде Михала Пробежа повезло со страшной силой. У Франции и в этой встрече, и на турнире в целом наблюдаются катастрофические проблемы с реализацией голевых моментов. Шутка ли, сборная не забила ни одного гола с игры за три матча группового этапа. Неудивительно, что Дешама аж трясeт от таких результатов. Что бы Франция делала без Мбаппе на этом турнире?

Ранний вылет для Польши – это провал. По именам у сборной всe в порядке. Есть хорошие игроки во всех линиях, кроме защиты. Исторически поляки на больших турнирах выезжали за счeт обороны. Сейчас же надeжности в задней линии не было и в помине.

Ничья с Францией уменьшит критику болельщиков Польши после провала в Германии. Футболисты теперь будут отмазываться этим очком в ничего не решающем матче. И им весело, пока хорваты плачут. Молодцы, красавцы!» – написал Бубнов.

  • В заключительных матчах в группе D Нидерланды проиграли Австрии (2:3), Польша сыграла вничью с Францией (1:1).
  • Австрия заняла первое место (6 очков), Франция (5) стала второй, Нидерланды (4) – третьими, Польша (1) – четвертой. Поляки завершили борьбу на турнире, остальные команды вышли в плей-офф.

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Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Нидерланды Франция Австрия Польша Бубнов Александр
Комментарии (2)
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acor94
1719380702
Рагник в футбол не играл - тренеровать априори не может. Только бывшие футболисты могут этим заниматься. Не играл - не тренер, недотренер, физручелло. Все по заветам Мостового. Главного безклубного тренера России.
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SLADE2019
1719386679
Говорить о тренерском успехе Рангника не стоит. Никого нового в сборную он не взял, привез тех, кто уже себя там зарекомендовал. Просто в настоящее время у австрийцев хорошее поколение игроков, а это и раньше мы наблюдали.
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