Бубнов удивился успеху одного из тренеров на Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете D

«Нидерланды и Франция обеспечили себе выход в плей-офф ещe до стартового свистка. Интрига заключалась только в том, какое место они займут по итогам трeх туров.

Этот чемпионат Европы рискует побить антирекорд по количеству автоголов. Ещe не были сыграны все матчи группового этапа, но команды «наколотили» в свои ворота уже семь мячей. Вот и в игре с австрийцами нидерландцы привезли два автогола. Это худший матч команды Рональда Кумана на этом турнире. Защитники сыграли просто безобразно.

Этим поражением Нидерланды усложнили себе жизнь в плей-офф. Теперь они, скорее всего, попадут на очень сильную команду уже в 1/8 финала. Если Нидерланды вылетят на этой стадии, то это станет для Кумана и его сборной полным провалом.

У Австрии ровная, хорошая команда, без явных слабых мест. Рангник привeз на турнир отлично подготовленную функционально сборную. В каждой игре австрийцы бьются до конца, и не провалили в Германии ни одной игры. Если сборная доберeтся до четвертьфинала, то это будет большим успехом для неe.

Нельзя сказать, что выход австрийцев с первого места – это большая сенсация, команда это заслужила. Сейчас вся Австрия должна быть довольна. При этом удивляет успешная работа Рангника на посту главного тренера. Его вклад в победы Австрии трудно оценить, но то, что он есть, отрицать бессмысленно. После его приключений в «Локомотиве» и провале в «Манчестер Юнайтед» в его успехи особо не верилось.

Дешам испугался после ничейного матча с Нидерландами, рискнув главной звездой сборной. Острой необходимости выпускать Мбаппе с маской на лице против «мeртвых» поляков не было. Сейчас Килиан для Франции как Месси для Аргентины. Без него французы показывают совершенно иную игру.

Ничья с Польшей – несчастный случай. Команде Михала Пробежа повезло со страшной силой. У Франции и в этой встрече, и на турнире в целом наблюдаются катастрофические проблемы с реализацией голевых моментов. Шутка ли, сборная не забила ни одного гола с игры за три матча группового этапа. Неудивительно, что Дешама аж трясeт от таких результатов. Что бы Франция делала без Мбаппе на этом турнире?

Ранний вылет для Польши – это провал. По именам у сборной всe в порядке. Есть хорошие игроки во всех линиях, кроме защиты. Исторически поляки на больших турнирах выезжали за счeт обороны. Сейчас же надeжности в задней линии не было и в помине.

Ничья с Францией уменьшит критику болельщиков Польши после провала в Германии. Футболисты теперь будут отмазываться этим очком в ничего не решающем матче. И им весело, пока хорваты плачут. Молодцы, красавцы!» – написал Бубнов.