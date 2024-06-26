Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    «ПСЖ» определился с будущим Доннаруммы

    Руководство «ПСЖ» приняло решение по поводу итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

    По сведениям СМИ, боссы парижского клуба приняли решение пролонгировать трудовое соглашение с голкипером сборной Италии. Переговоры о продлении контракта начнутся в ближайшее время. По данным источника, новый договор «ПСЖ» с Доннаруммой будет рассчитан до 2028 года.

    • 25-летний страж ворот Джанлуиджи Доннарумма представляет цвета «ПСЖ» с 2021 года. В майке парижского коллектива голкипер сыграл в 114 встречах, пропустив 113 мячей. В активе итальянца 39 сухих поединков.
    • «ПСЖ» Луиса Энрике завоевал золотые медали Лиги 1.
    • Ранее парижане приобрели российского голкипера Матвея Сафонова, заплатив за него 20 миллионов евро.

    Новости по теме
    Тяпушкин объяснил, в чем Сафонов сильнее Доннаруммы 2
    Чанов высказался о шансах Сафонова конкурировать с Доннаруммой 2
    Доннарумма установил рекорд чемпионата Европы 3
    Источник: Социальные сети журналиста Николы Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2024 02:19
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1719368418
    Всё логично , на Евро Доннарумма вместе с грузином лучшие. Деньги за вратаря Краснодар получил хорошие , а вот как сложится у Сафонова в ПСЖ вопрос не простой. Это конечно не Гавр и лет Матвею не много, так что всё в его руках. Будем наблюдать.
    Ответить
    rash1959
    1719374777
    ближайшую пятилетку сафон проведёт на лавке
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+