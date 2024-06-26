«ПСЖ» определился с будущим Доннаруммы

Руководство «ПСЖ» приняло решение по поводу итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

По сведениям СМИ, боссы парижского клуба приняли решение пролонгировать трудовое соглашение с голкипером сборной Италии. Переговоры о продлении контракта начнутся в ближайшее время. По данным источника, новый договор «ПСЖ» с Доннаруммой будет рассчитан до 2028 года.