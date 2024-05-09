В четверг, 9 мая, «Олимпиакос» сыграет с «Астон Виллой» в матче полуфинала Лиги конференций. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. В первой встрече греческий клуб обыграл англичан со счетом 4:2.

«Олимпиакос»

В последних пяти встречах «Олимпиакос» выиграл четыре встречи и сыграл в одном поединке вничью. Команда в последнем поединке обыграла как раз «Астон Виллу». Коллектив наколотил 11 голов и пропустил шесть мячей.

Подопечные Уная Эмери в последних пяти матчах выиграли две встречи, дважды проиграли и в одном матче сыграли вничью. Команда в предыдущем поединке уступила «Брайтону» (0:1). Команда забила восемь голов и пропустила 10 мячей.

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Астон Вилла»

В предстоящей встрече букмекеры видят фаворитом «Астон Виллу» – на победу англичан дают 2.01, а виктория «Олимпиакоса» оценивается в 3.38. Мы рекомендуем сделать безопасную ставку на ТБ 2.5 за 1.51 и ОЗ да за 1.50.