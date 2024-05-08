В среду, 8 мая, «Брюгге» в Бельгии сыграет с «Фиорентиной». Игра пройдет в рамках полуфинала Лиги конференций и начнется в 19:45. Первая встреча команд закончилась со счетом 3:2 в пользу «Фиорентины».

«Брюгге»

В последних пяти матчах команда потерпела только одно поражение – аккурат от «Фиорентины». Остальные игры коллектив выиграл. Команда забила 13 голов и пропустила пять мячей. В среднем «Брюгге» владеет мячом на протяжении 49,6% игрового времени.

«Фиорентина»

В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, в двух поединках сыграла вничью. «Фиорентина» забила 12 голов и пропустила девять мячей. Флорентийцы владеют мячом на протяжении 60,2% игрового времени.

Прогноз на матч «Брюгге» – «Фиорентина»

В предстоящей встрече, несмотря на текущую игровую форму команд, фаворитом является «Фиорентина» – флорентийцы, хоть и с трудом, но обыграли соперника в первом поединке двухматчевого противостояния. Впрочем, мы сделаем безопасную ставку на основной период матча – ТБ 2.5 за 1.85.