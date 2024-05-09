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    • Тренер «Фиорентины» прокомментировал второй подряд выход команды в финал Лиги конференций

    Тренер «Фиорентины» прокомментировал второй подряд выход команды в финал Лиги конференций

    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги ответного матча 1/2 финала Лиги конференций с «Брюгге» (1:1).

    «Это просто прекрасно и сенсационно. Второй год подряд мы в финале. Мы провели потрясающую игру, второй тайм отличного качества. Мы трижды попали в каркас ворот, имели много моментов. Команда показала характер против сильного соперника. Мы вышли в финал и довольны. Насладимся этим моментом», – сказал Итальяно.

    • В первом матче во Флоренции хозяева победили со счетом 3:2.
    • В прошлом году в финале Лиги конференций «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» (1:2).

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    09.05.2024 13:20
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