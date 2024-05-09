Тренер «Фиорентины» прокомментировал второй подряд выход команды в финал Лиги конференций

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги ответного матча 1/2 финала Лиги конференций с «Брюгге» (1:1).

«Это просто прекрасно и сенсационно. Второй год подряд мы в финале. Мы провели потрясающую игру, второй тайм отличного качества. Мы трижды попали в каркас ворот, имели много моментов. Команда показала характер против сильного соперника. Мы вышли в финал и довольны. Насладимся этим моментом», – сказал Итальяно.