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  • Слишкович: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им было неинтересно»

Слишкович: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им было неинтересно»

6 мая 2024, 00:25
2

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Сегодня «Пари НН» хотел очко. Они защищали себя, особенно во втором тайме. Давайте честно, «Пари НН» не смотрели на наши ворота. Им было неинтересно. У них было два-три момента для контратаки, но наши игроки их остановили. Им не было интересно забить гол. Они хотели очко.

Я всe это понимаю. «Пари НН» проиграли шесть матчей подряд. Пришeл новый тренер – мотивация, игроки хотят показать себя. Они решили так играть, и это нормально. К сожалению, мы свои моменты не создали», – сказал босниец.

  • У «Спартака» 6 матчей подряд без поражений.
  • Команда идет в РПЛ 4-й.
  • «Спартак» претендует на Фонбет Кубок России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Слишкович Владимир
Комментарии (2)
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mutabor0992
1714946194
Вован не тошни!Они(Пари н.н.) не видели ворот,ибо они им были не нужны.А вы видели,но не смогли забить.Об этом рассуждай.
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Spartak_forv@
1714946516
Действительно,давайте честно,главное,чтобы нам было интересно смотреть на «их» ворота и забивать гол.
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