Слишкович: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им было неинтересно»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Сегодня «Пари НН» хотел очко. Они защищали себя, особенно во втором тайме. Давайте честно, «Пари НН» не смотрели на наши ворота. Им было неинтересно. У них было два-три момента для контратаки, но наши игроки их остановили. Им не было интересно забить гол. Они хотели очко.

Я всe это понимаю. «Пари НН» проиграли шесть матчей подряд. Пришeл новый тренер – мотивация, игроки хотят показать себя. Они решили так играть, и это нормально. К сожалению, мы свои моменты не создали», – сказал босниец.