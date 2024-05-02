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    «Барселона» вышла в лиговый этап ЛЧ-2024/25

    «Барселона», занимающая вторую позицию в текущем сезоне Примеры, гарантировала себе участие в лиговом этапе Лиги чемпионов сезона-2024/25.

    На данный момент Испания имеет право выставить на этой стадии турнира четыре команды.

    «Барселона» уже не опустится в национальном чемпионате ниже четвертого места. На счету «блауграны» 73 очка за пять туров до финиша турнира. У «Атлетика», который идет 5-м, 58 очков на счету.

    Команда из Бильбао математически может сравняться с «Барселоной» по количеству набранных очков, но не сможет опередить сине-гранатовых. В таком случае у каталонцев будет преимущество по результатам личных встреч, которое сохранится и в ситуации, если бы такое же количество очков набрала и еще одна команда.

    На данный момент уже известно 14 участников лигового этапа Лиги чемпионов-2024/25: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона», «Бавария», «Байер», «Штутгарт», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».

    • Лиговый этап ЛЧ сменит со следующего сезона групповой этап.
    • В нем выступит 36 команд.

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    Источник: «Бомбардир»

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