«Барселона» вышла в лиговый этап ЛЧ-2024/25

«Барселона», занимающая вторую позицию в текущем сезоне Примеры, гарантировала себе участие в лиговом этапе Лиги чемпионов сезона-2024/25.

На данный момент Испания имеет право выставить на этой стадии турнира четыре команды.

«Барселона» уже не опустится в национальном чемпионате ниже четвертого места. На счету «блауграны» 73 очка за пять туров до финиша турнира. У «Атлетика», который идет 5-м, 58 очков на счету.

Команда из Бильбао математически может сравняться с «Барселоной» по количеству набранных очков, но не сможет опередить сине-гранатовых. В таком случае у каталонцев будет преимущество по результатам личных встреч, которое сохранится и в ситуации, если бы такое же количество очков набрала и еще одна команда.

На данный момент уже известно 14 участников лигового этапа Лиги чемпионов-2024/25: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона», «Бавария», «Байер», «Штутгарт», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».