В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» сыграет с «Брюгге». Игра состоится в четверг, 2 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Флорентийцы в последних пяти матчах выиграли три встречи, по разу сыграли вничью и потерпели поражение. Команда забила 11 голов и пропустила шесть мячей. «Фиорентина» владеет мячом на протяжении 62% игрового времени. В последнем матче команда разгромила «Сассуоло» со счетом 5:1.

«Брюгге» выиграл все последние пять матчей, команда наколотила 14 голов и пропустила один мяч. Команда владеет мячом на протяжении 47,6% игрового времени. В последнем матче команда обыграла «Генк» со счетом 3:1.

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Брюгге»

В истории противостояния команд нет очных встреч. В предстоящем поединке поставим на «Фиорентину» – возьмем победу хозяев за 1.82. Дополнительно поставим на ТМ 2.5 за 1.82 и ОЗ нет за 1.87.