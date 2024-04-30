Губерниев назвал две российские команды, за которые он болеет

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, за какие российские клубы он болеет. Это «Локомотив» и королевский «Металлист».

– За кого болеете в российском и зарубежном футболе?

– В России все знают, что я симпатизирую московскому «Локомотиву» и королевскому «Металлисту». Роскошные команды, которые у меня в сердце. Что касается зарубежных команд, мне сложно сказать. Разве что иногда я болею за «Работничков» из Македонии и аргентинскую команду «Химнасия де Хухуй». Порой смотрю какой-нибудь матч, кричу «дехухуйцы, вперед» и бужу всех соседей.