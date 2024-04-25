В четверг, 25 апреля, воронежский «Факел» примет на своем поле самарские «Крылья Советов». Игра состоится в матче 21 тура РПЛ и начнется в 18:15 по мск.

«Факел»

Подопечные Сергея Ташуева идут на 11 месте в турнирной таблице. Команда в 24 матчах РПЛ выиграла шесть встреч, в восьми поединках сыграла вничью и потерпела десять поражений. «Факел» забил 19 голов и пропустил 27 мячей. Команда имеет в активе 26 очков.

«Крылья Советов»

Самарцы занимают седьмое место в турнирной таблице, имеют в своем активе 36 очков. Подопечные Игоря Осинькина выиграли десять встреч, в шести матчах сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Самарский клуб забил 42 мяча и пропустил 32 гола.

Прогноз на матч «Факел» – «Крылья Советов»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал самарский клуб, еще в одной игре победил «Факел». В предстоящем поединке сделаем ставку на ТМ 2.5 за 1.60.