Мостовой назвал главный фактор при выборе тренера для «Спартака»

Александр Мостовой ответил на вопрос, как «Спартаку» выбрать нового главного тренера.

В воскресенье клуб уволил Гильермо Абаскаля.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

«Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении тренеров не было никакой, поэтому даже не знаю, ждать ли ее сейчас.

При выборе предыдущих специалистов только один фактор учитывался – лишь бы иностранец. А что за иностранец, какие у него достижения – это все не значения не имело.

Не удивлюсь, если и в этот раз история повторится», – сказал Мостовой.