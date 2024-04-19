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    • Мостовой назвал главный фактор при выборе тренера для «Спартака»

    Мостовой назвал главный фактор при выборе тренера для «Спартака»

    Александр Мостовой ответил на вопрос, как «Спартаку» выбрать нового главного тренера.

    • В воскресенье клуб уволил Гильермо Абаскаля.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    «Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении тренеров не было никакой, поэтому даже не знаю, ждать ли ее сейчас.

    При выборе предыдущих специалистов только один фактор учитывался – лишь бы иностранец. А что за иностранец, какие у него достижения – это все не значения не имело.

    Не удивлюсь, если и в этот раз история повторится», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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