Мостовой назвал главный фактор при выборе тренера для «Спартака»

Александр Мостовой ответил на вопрос, как «Спартаку» выбрать нового главного тренера.
- В воскресенье клуб уволил Гильермо Абаскаля.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.
«Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении тренеров не было никакой, поэтому даже не знаю, ждать ли ее сейчас.
При выборе предыдущих специалистов только один фактор учитывался – лишь бы иностранец. А что за иностранец, какие у него достижения – это все не значения не имело.
Не удивлюсь, если и в этот раз история повторится», – сказал Мостовой.