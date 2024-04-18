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    • Мостовой ответил, заслуживает ли Федун памятник за работу в «Спартаке»

    Мостовой ответил, заслуживает ли Федун памятник за работу в «Спартаке»

    Александр Мостовой порассуждал о необходимости дополнительного признания заслуг экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    • Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».

    – Юрий Заварзин заявил, что Федун заслуживает памятника при жизни за заслуги перед «Спартаком». Вам хотели поставить памятник за вашу игру в «Сельте». Кто из вас больше заслужил памятник?

    – Это разные вещи. Мне хотели поставить памятник за то, что я сделал для клуба своими ногами, руками и головой. А «Спартак» много лет был до Федуна. Это нельзя сравнивать.

    Конечно, Федун заслуживает, чтобы ему поставили памятник. Его сильно критиковали, но потом он перестал лезть в футбольные дела.

    Никаких проблем в «Спартаке» никогда при нем не было – зарплаты платили вовремя, построили стадион, все люди уезжали сытыми и богатыми. Вы представляете, сколько это людей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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