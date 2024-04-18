Мостовой ответил, заслуживает ли Федун памятник за работу в «Спартаке»

Александр Мостовой порассуждал о необходимости дополнительного признания заслуг экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.

В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».

– Юрий Заварзин заявил, что Федун заслуживает памятника при жизни за заслуги перед «Спартаком». Вам хотели поставить памятник за вашу игру в «Сельте». Кто из вас больше заслужил памятник?

– Это разные вещи. Мне хотели поставить памятник за то, что я сделал для клуба своими ногами, руками и головой. А «Спартак» много лет был до Федуна. Это нельзя сравнивать.

Конечно, Федун заслуживает, чтобы ему поставили памятник. Его сильно критиковали, но потом он перестал лезть в футбольные дела.

Никаких проблем в «Спартаке» никогда при нем не было – зарплаты платили вовремя, построили стадион, все люди уезжали сытыми и богатыми. Вы представляете, сколько это людей.