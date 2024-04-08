Победа «Спартака» над «Динамо» перед увольнением Абаскаля, уход Евсеева из «Кубани» и другие новости

Экс-тренер «Спартака» выиграл индийскую Первую лигу.
Стало известно, какое наказание грозит Юрану, обматерившему судей.
18-летний Педро забил за «Зенит» во втором матче подряд.
«Аякс» потерпел крупнейшее поражение в истории.
РПЛ. «Зенит» обыграл «Балтику» (1:0) и вернулся на 1-е место.
Евсеев сообщил игрокам «Кубани» о своем уходе.
«Спартак» уволит Абаскаля на этой неделе.
РПЛ. «Спартак» вырвал победу у «Динамо» (2:1), Соболев сделал дубль.
«Фенербахче» отыграл минуту против «Галатасарая» в матче за Суперкубок, пропустил гол и ушел с поля.
Радимов – о Лещуке: «Про него можно молча и не чокаясь».