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    Радимов – о Лещуке: «Про него можно молча и не чокаясь»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил ошибки вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    • «Динамо» вело в счете до 74-й минуты.
    • Потом Лещук дважды отбил мяч на форварда «Спартака» Александра Соболева – у него дубль.
    • Игорь всю карьеру проводит в «Динамо».

    «Не надо сглаживать. Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки…

    Команда проиграла золотую гонку. Без вратаря нельзя претендовать на чемпионство. Когда человеку 28 лет, то это не случайно. Человек сидит на теплом месте, ему ничего не надо, а тут ему доверили такую ответственность. Вот и пожалуйста.

    На месте игроков я был бы взбешен: «Мы бегаем 90 минут, ты можешь хоть мяч поймать?!». Лещука так много было в прессе в последнее время… Ты лови мяч, помоги пацанам, а ты берешь и подставляешь команду», – сказал Радимов, который ранее призывал Лещука обратиться к психиатру.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2024 22:19
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zarsm
    1712519011
    Да ладно, два ассиста на соболева дал, красавец.
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    Pourquoi pas
    1712520157
    Аминь!
    Ответить
    шахта Заполярная
    1712520876
    Хоть я и не уважаю( мягко сказано) Лещука, но не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Ответить
    raritet
    1712521799
    Но с другой стороны Лещук как бы своим поступком шепнул Зениту :" Давайте, одного претендента я отстегнул".
    Ответить
    СпорЦмен
    1712522728
    Ну теперь Радимов не слезит с него! :)))
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    vvv123
    1712523049
    Ну точ в точ как в памятном матче Зенита с рылами и вратаре Березовском.
    Ответить
    Plyash
    1712523885
    Кипер отбил оба удара,а далее мяч ему уже не подконтролен,а кто прозевал отбор мяча после кипера,а кто дал ударить по воротам? Получается,виноваты все. А ты,радибулан,как был полудурком,так и остался...
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    andrei-sarap-yandex
    1712551335
    2 голевых паса ЛЕЩУКа много стоит...ребята бегают стараются а бестолковый вратарь делает 2 асиста...где его БРАВАДА ??? меньше говорить и больше дел
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    Дубина
    1712551885
    Прогазпромовский бред несет!!
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    Привет, спортсмэн
    1712552757
    Лещук *****? Или, таки, еврей?
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