Радимов – о Лещуке: «Про него можно молча и не чокаясь»

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил ошибки вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Динамо» вело в счете до 74-й минуты.

Потом Лещук дважды отбил мяч на форварда «Спартака» Александра Соболева – у него дубль.

Игорь всю карьеру проводит в «Динамо».

«Не надо сглаживать. Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки…

Команда проиграла золотую гонку. Без вратаря нельзя претендовать на чемпионство. Когда человеку 28 лет, то это не случайно. Человек сидит на теплом месте, ему ничего не надо, а тут ему доверили такую ответственность. Вот и пожалуйста.

На месте игроков я был бы взбешен: «Мы бегаем 90 минут, ты можешь хоть мяч поймать?!». Лещука так много было в прессе в последнее время… Ты лови мяч, помоги пацанам, а ты берешь и подставляешь команду», – сказал Радимов, который ранее призывал Лещука обратиться к психиатру.