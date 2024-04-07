РПЛ. «Спартак» вырвал победу у «Динамо» (2:1), Соболев сделал дубль

«Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 23-го тура РПЛ – 2:1. Дубль сделал Александр Соболев, победный гол он забил на 88-й минуте.

«Спартак» набрал 35 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Динамо» занимает третье место с 38 очками.

Ранее стало известно, что Гильермо Абаскаль будет уволен из «Спартака» на следующей неделе.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чавес, 5; 1:1 – Соболев, 74; 1:2 – Соболев, 88.

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