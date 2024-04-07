Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. «Спартак» вырвал победу у «Динамо» (2:1), Соболев сделал дубль

    РПЛ. «Спартак» вырвал победу у «Динамо» (2:1), Соболев сделал дубль

    «Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 23-го тура РПЛ – 2:1. Дубль сделал Александр Соболев, победный гол он забил на 88-й минуте.

    «Спартак» набрал 35 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Динамо» занимает третье место с 38 очками.

    Ранее стало известно, что Гильермо Абаскаль будет уволен из «Спартака» на следующей неделе.

    Россия. РПЛ. 23-й тур

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чавес, 5; 1:1 – Соболев, 74; 1:2 – Соболев, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Легионер «Краснодара» попросил отпустить его в бывший клуб
    Булыкин оценил перспективы Янсена в случае назначения в «Спартак»
    Кучаев пользуется методикой Холанда: «Можно сказать, что я больной на голову»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2024 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии (209)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ФК Пупсик
    1712520006
    Рыла убирают конкурентов Великого Зенита!!! Пусть стараются, еще бы коров обыграли!!!
    Ответить
    ФК Пупсик
    1712520455
    Нам бы только с коровами теперь разобраться! А так спасибо рылам - мелочь но приятно, на одно г.... меньше стало!!! А рылам в благодарность как увидимся, так и расхлюпаем!!! Гы-гы-гы
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1712521463
    долго чморили Соболева, пока его прорвало дублем, ну Сержант сегодня был непробиваем - с новорожденным!))
    Ответить
    Боров мясной
    1712521487
    Спартак уничтожил полицаев!!!
    Ответить
    СпорЦмен
    1712522092
    Скоро игра с Петербурге. У мясных не должно быть повода для веселия. Приедут чтобы опозориться! :))))
    Ответить
    raritet
    1712522345
    Свой среди чужих- чужой среди своих. В главной роли Лещук. Молодца. Классная игра.
    Ответить
    alex1951
    1712529352
    Черти ,вы полосатые,хватить тут по пьяне собачить... кто лучше ,кто хуже... Мы все за своих.... Но по 3.14 з.....дить так хооотса ,чтьто просто не втерпеж..... я ведь по сути прав......ваши ,,идеальные мысли,, ведь не внисут в ИСТОРИЮ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА (типа википедии) ....так и закрайте своё ...е.....б......л.....о.......молодежь!
    Ответить
    Oldtrafford83
    1712553209
    Спартачей с победой, очень жаль Лещука и Динамо, Бабич очень хорош!
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1712558600
    Не заслужил Спартак победу. Даже ничью не заслужил, но это футбол.
    Ответить
    Спартач80
    1712559663
    Надеюсь что рыжего уволят, на этой неделе.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+