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Федотов прокомментировал упущенную победу ЦСКА над «Сочи»

30 марта 2024, 20:48
13

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

– Счет был 2:0 по ходу матча. Что за тенденция?

– Тенденция или не тенденция, но раз это повторяется, значит, становится тенденцией. Суть в том, что по накату создали еще пару моментов, должны были забить третий гол, но не случилось. У нас все сбавили по чуть‑чуть, а соперник это почувствовал и добавил.

Когда ты думаешь, что дело сделано, расслабляешься, а собраться уже становится порой сложно. Но так устроен футбол. Ты собираешься уже тогда, когда уже все потерял.

В эпизоде с первым голом в наши ворота мы на ровном месте проиграли единоборство. Второй гол мы пропустили, не закрыв опорную зону. Там должны быть люди, откуда нам забивался второй гол.

  • ЦСКА уже сегодня может покинуть топ-4.
  • «Сочи» идет последним.
  • Федотов ранее приводил сочинцев к серебру РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Федотов Владимир
Комментарии (13)
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Серый212918
1711822432
А тренер в команде на . УЯ???? Чуть сбавили, чуть расслабились. Зарплату им срежь. Хватило на половину игры, значит и половины зарплаты хватит.
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Skull_Boy
1711824259
Свали из команды и дела пойдут в гору бестолковый физрук и забери с собой тупого столба
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Cleaner
1711824899
Федотов, опять твоя команда СДОХЛА! Раньше хоть до 70-ой минуты ее хватало, сегодня ЦСКА уже к 60-ой минуте встал. Ты этого НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ? Тогда тебе не место в клубе РПЛ...(((
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Таврида
1711852428
Нет слов, кроме матерных, Федотов - упоротый физрук.
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CSKA471
1711872019
Пора менять штаб
Ответить
Владимир-Филиппов-vkontak
1711882056
Да нормальный результат, сойдёт.
Ответить
portero
1711887521
Людей там не было, игроки отдыхали....
Ответить
Gwynbleidd
1711913537
Хм, может ЦСКА позвать Ивича, хуже точно не будет... Если уж он Краснодар научился обороняться, то в ЦСКА ему точно будет легче...
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