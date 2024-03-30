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Обзор матча «Крылья Советов» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Обзор матча «Крылья Советов» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
30 марта 2024, 15:58
1
«Зенит»
в гостевом матче сыграл вничью с «Крыльями Советов» в рамках 22 тура РПЛ, итоговый счет 1:1.
Источник:
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Зенит
Крылья Советов
Новости СМИ2
Комментарии (1)
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Sviro
1711806538
Вот так вот играют КрыСы - со слабыми соперниками дома теряем очки, у сильных лидеров отбираем. Кто-нибудь скажите этим вертухаям, что надо как-то по-другому действовать.
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