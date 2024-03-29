Экс-директор «Локо» может возглавить «Баварию», новые обвинения Тонали, будущее Черышева и другие новости

Хави может перейти на другую должность в «Барселоне», а еще тренер подал в суд на журналиста

Прокуратура Нидерландов не добилась прогресса в экстрадиции Промеса

Рюдигер ответил на обвинения в поддержке ИГИЛ* («Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация)

В «Венеции» определились с будущим Черышева

Экс-директор «Локо» может возглавить «Баварию», которая вычеркнула двух топ-тренеров из списка кандидатов на замену Тухелю

Сборная Уругвая готова сыграть с Россией, но при одном условии

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