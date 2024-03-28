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Рюдигер ответил на обвинения в поддержке ИГИЛ*

28 марта 2024, 13:13
6

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер объяснил свой жест, спровоцировавший скандал.

  • Немца обвинили в поддержке террористов-исламистов.
  • Он якобы показал жест «палец ИГИЛ*» («Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация).
  • Этот жест считается приветствием у боевиков запрещенной группировки.

«Как набожный мусульманин, я исповедую свою веру. Многие члены моей семьи принадлежат к разным религиям. Однако мы уважаем друг друга и вместе отмечаем религиозные праздники. Уважение и терпимость – это основополагающие принципы, которые мы соблюдаем в нашей семье.

Я решительно дистанцируюсь от любого вида экстремизма и обвинений в исламизме. Насилие и терроризм абсолютно неприемлемы. Я защищаю мир и толерантность.

Жест, который я использовал, называется «таухид». В исламе он считается символом единства и единобожия. Этот жест широко распространен среди мусульман во всем мире, и недавно МИД Германии классифицировало его как безобидный.

Однако я также признаю, что ввиду недостаточной внимательности предоставил третьим лицам возможность намеренно неверно истолковать мою публикацию с целью разделения и поляризации мнений.

Но я не собираюсь предоставлять платформу для раскола и радикализации, поэтому решил сделать четкое заявление после двух успешных матчей сборной.

В то же время я не позволю, чтобы меня оскорбляли и очерняли, называя исламистом. Поэтому я решил подать жалобу. Речь идет о пропаганде и разделении, и я всегда буду решительно защищаться от этого.

Я надеюсь, что это разъяснение поможет прояснить возникшие недоразумения и пролить свет на правду. Я также хочу поблагодарить Немецкий футбольный союз, который всегда поддерживал меня в этом вопросе», – говорится в заявлении Рюдигера, опубликованном Bild.

Фото: соцсети Антонио Рюдигера

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Источник: AS
Испания. Примера Реал Рюдигер Антонио
Комментарии (6)
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MazaiNN
1711625831
В Чечне и Дагестане этот жест используют повсеместно. А ещё помню момент когда Лавров в Монголии был они там на фоне какой то вазы фотографировались со свастикой. Так что буддисты фашисты что ли?
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Damir07
1711629991
Этим журналюгам дай только повод что то сразу все грехи мира на человека повешут Нормальный одекватный парень отличный игрок зачем наезжать на него
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Pooodle
1711635445
Террорюдигер! Гыгыгы
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Бамбл
1711646014
Если мусульманин поднимает вверх указательный палец, он утверждает тем самым единобожие. Жест буквально символизирует, что ни в этом подлунном мире, ни на небесах нет никакого другого Господа, кроме Аллаха. Мусульмане как бы утверждают: «Бог един, как и этот поднятый вверх палец»
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portero
1711656056
Истинный ариец.... Если бог един то все ему и молятся, только называют по разному.... так сказать религия и вера вещи разные...
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