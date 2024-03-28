Рюдигер ответил на обвинения в поддержке ИГИЛ*

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер объяснил свой жест, спровоцировавший скандал.

Немца обвинили в поддержке террористов-исламистов.

Он якобы показал жест «палец ИГИЛ*» («Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация).

Этот жест считается приветствием у боевиков запрещенной группировки.

«Как набожный мусульманин, я исповедую свою веру. Многие члены моей семьи принадлежат к разным религиям. Однако мы уважаем друг друга и вместе отмечаем религиозные праздники. Уважение и терпимость – это основополагающие принципы, которые мы соблюдаем в нашей семье.

Я решительно дистанцируюсь от любого вида экстремизма и обвинений в исламизме. Насилие и терроризм абсолютно неприемлемы. Я защищаю мир и толерантность.

Жест, который я использовал, называется «таухид». В исламе он считается символом единства и единобожия. Этот жест широко распространен среди мусульман во всем мире, и недавно МИД Германии классифицировало его как безобидный.

Однако я также признаю, что ввиду недостаточной внимательности предоставил третьим лицам возможность намеренно неверно истолковать мою публикацию с целью разделения и поляризации мнений.

Но я не собираюсь предоставлять платформу для раскола и радикализации, поэтому решил сделать четкое заявление после двух успешных матчей сборной.

В то же время я не позволю, чтобы меня оскорбляли и очерняли, называя исламистом. Поэтому я решил подать жалобу. Речь идет о пропаганде и разделении, и я всегда буду решительно защищаться от этого.

Я надеюсь, что это разъяснение поможет прояснить возникшие недоразумения и пролить свет на правду. Я также хочу поблагодарить Немецкий футбольный союз, который всегда поддерживал меня в этом вопросе», – говорится в заявлении Рюдигера, опубликованном Bild.

Фото: соцсети Антонио Рюдигера