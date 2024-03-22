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    Матчи Первой и Второй лиги в московском регионе перенесены

    ФНЛ сообщила о переносе матчей ближайших выходные, которые должны были состояться в московском регионе.

    «В связи с трагическими событиями все матчи Первой лиги и Второй лиги, которые должны были пройти в Москве и Московской области на этих выходных, будут перенесены на более поздний срок.

    Будьте осторожны и берегите себя!» – написала лига.

    • Сегодня, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» случился теракт.
    • По информации ФСБ, погибли 40 человек, пострадали 100.
    • В столице и области на ближайшие 2 дня отменены массовые мероприятия.

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    Источник: телеграм-канал ФНЛ

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    22.03.2024 22:37
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