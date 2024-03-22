Матчи Первой и Второй лиги в московском регионе перенесены

ФНЛ сообщила о переносе матчей ближайших выходные, которые должны были состояться в московском регионе.
«В связи с трагическими событиями все матчи Первой лиги и Второй лиги, которые должны были пройти в Москве и Московской области на этих выходных, будут перенесены на более поздний срок.
Будьте осторожны и берегите себя!» – написала лига.
- Сегодня, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» случился теракт.
- По информации ФСБ, погибли 40 человек, пострадали 100.
- В столице и области на ближайшие 2 дня отменены массовые мероприятия.