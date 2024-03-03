«Комиссия была поражена»: глава РПЛ – о газоне на стадионе «Спартак»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации со стадионом «Спартака».

Комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене».

Матч «Спартака» с «Факелом» пройдет в «Лужниках».

«Комиссия еженедельно мониторит поля клубов. В начале и середине февраля поле было близко к оптимальному качеству. Поэтому, когда комиссия приезжала на стадион на финальный замер, то была поражена. Газона там не было, как такового. Что произошло? На этот вопрос правильнее будет ответить руководству «Спартака».

По нашей информации, случились технические проблемы с системой подогрева. По факты, на этом газоне играть нельзя. Стадион не соответствует требованиям и является травмоопасный. Решение комиссии было недоступной арену, что мы и сделали. Теперь «Спартак» – «Факел» пройдет в «Лужниках». А следующая комиссия будет за 10 дней до следующего домашнего матча «Спартака», – сказал Алаев.