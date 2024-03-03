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    • «Комиссия была поражена»: глава РПЛ – о газоне на стадионе «Спартак»

    «Комиссия была поражена»: глава РПЛ – о газоне на стадионе «Спартак»

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации со стадионом «Спартака».

    • Комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене».
    • Матч «Спартака» с «Факелом» пройдет в «Лужниках».

    «Комиссия еженедельно мониторит поля клубов. В начале и середине февраля поле было близко к оптимальному качеству. Поэтому, когда комиссия приезжала на стадион на финальный замер, то была поражена. Газона там не было, как такового. Что произошло? На этот вопрос правильнее будет ответить руководству «Спартака».

    По нашей информации, случились технические проблемы с системой подогрева. По факты, на этом газоне играть нельзя. Стадион не соответствует требованиям и является травмоопасный. Решение комиссии было недоступной арену, что мы и сделали. Теперь «Спартак»«Факел» пройдет в «Лужниках». А следующая комиссия будет за 10 дней до следующего домашнего матча «Спартака», – сказал Алаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2024 20:42
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    Комментарии (48)
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    alefreddy
    1709493870
    Газпрем газ с перебоями для подогрева стал давать вот и проблема пошла
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709494826
    Вспахали хряки рылами поле. Гыгыгы
    Ответить
    Krics
    1709496974
    На Лужу ходил постоянно,в Тушино ни разу,хотя ближе,чесно скажу дело в ценовой политике,ихмо.
    Ответить
    TIMOTHY
    1709497581
    Наркомания до добра не доведёт!) Все кувырком в Тушино!)
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709498883
    Читаю Комиссия была заражена на поле Спартака)) вот дела то ))
    Ответить
    Krics
    1709500116
    А не ***** стандарты? Не защищаю стадион Спартак,ПФК Спартак ,это разные организации если,что,ихмо.
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    Pooodle
    1709503798
    Правильно, что запретили матчи в хлеву! Пожалели Факел, парням долго пришлось бы отмываться! Гы-гы-гы!
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    Aндрей-кадулин-google
    1709529048
    Лишили удовольствия свинарню в грязи поваляться
    Ответить
    Sergey-Martinov-yandex
    1709535330
    У спартака, как в стране 404, всегда виноваты другие. Может пора туда перебираться?
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1709567018
    Всю зиму в стране лопались трубы, и это не было проблемой(по идее было, но всем нас(много=рать)).Железо имеет свойство ржаветь.
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