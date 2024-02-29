Холанд покупает автомобиль за 2,7 миллиона

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в скором времени станет обладателем роскошного суперкара.

Речь идет о Mercedes AMG One стоимостью 2,7 миллиона фунтов стерлингов с учетом всех налогов.

Футболист покупает этот автомобиль вместе с другом детства Оле Эртваагом – основателем инвестиционной компании HiTecVision.

Mercedes AMG One выпущен тиражом 275 экземпляров. У автомобиля пять двигателей категории «Формулы-1», он может развить максимальную скорость 352 км/час.

Сейчас в коллекции Холанда есть три машины:

внедорожник Rolls Royce Cullinan (300 тыс фунтов);

Audi RS6 Avant (120 тыс фунтов);

Range Rover Sport (120 тыс фунтов).

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