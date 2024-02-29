Тен Хаг: «МЮ» проиграл один раз в 2024 году, мы стабильны»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после гостевого матча 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (1:0) отметил стабильость своей команды.
«Мы нашли способ победить. Наша команда показала стабильность. Мы проиграли один раз в 2024 году. Мы стабильны.
Это не так просто, когда у тебя вся задняя линия... Когда тебе приходится тасовать футболистов, чтобы они играли на разных позициях.
Я очень горжусь тем, что мы это сделали», – сказал тен Хаг.
- В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль».
- В АПЛ «МЮ» занимает шестое место с 44 очками после 26 туров.
Источник: BBC