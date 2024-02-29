Тен Хаг: «МЮ» проиграл один раз в 2024 году, мы стабильны»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после гостевого матча 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (1:0) отметил стабильость своей команды.

«Мы нашли способ победить. Наша команда показала стабильность. Мы проиграли один раз в 2024 году. Мы стабильны.

Это не так просто, когда у тебя вся задняя линия... Когда тебе приходится тасовать футболистов, чтобы они играли на разных позициях.

Я очень горжусь тем, что мы это сделали», – сказал тен Хаг.