Мартинес объяснил, чем Роналду отличается от других игроков

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес доволен, что в его распоряжении есть форвард Криштиану Роналду.
«Роналду и Пепе – два наших эталонных игрока. Партнеры, глядя на них, будут ежедневно повышать требования к себе.
Что отличает Криштиану от других футболистов, так это готовность всегда быть лучшим. Заразительный голод до побед», – сказал испанец.
- Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Выступая за «Аль-Наср», игрок стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.
- Летом Португалия сыграет на Евро-2024.
Источник: SAPO