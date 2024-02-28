Мартинес объяснил, чем Роналду отличается от других игроков

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес доволен, что в его распоряжении есть форвард Криштиану Роналду.

«Роналду и Пепе – два наших эталонных игрока. Партнеры, глядя на них, будут ежедневно повышать требования к себе.

Что отличает Криштиану от других футболистов, так это готовность всегда быть лучшим. Заразительный голод до побед», – сказал испанец.