Трахтенберг назвал условие для чемпионства «Спартака»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг ответил, чего не хватает клубу для победы в РПЛ.
– «Спартак» станет чемпионом, если…
– Если, как я уже говорил, будет такая пирамида, когда все-все сотрудники клуба, начиная от низших ступеней и заканчивая главой совета директоров, сделают по-максимуму, чтобы 11 футболистов, которые выйдут на поле, сделают разницу.
- Последнее чемпионство «Спартака» датировано 2017 годом.
- В этом сезоне команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.