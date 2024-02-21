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    Трахтенберг назвал условие для чемпионства «Спартака»

    Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг ответил, чего не хватает клубу для победы в РПЛ.

    «Спартак» станет чемпионом, если…

    – Если, как я уже говорил, будет такая пирамида, когда все-все сотрудники клуба, начиная от низших ступеней и заканчивая главой совета директоров, сделают по-максимуму, чтобы 11 футболистов, которые выйдут на поле, сделают разницу.

    • Последнее чемпионство «Спартака» датировано 2017 годом.
    • В этом сезоне команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1708543591
    ...что оно проблеяло?...
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    DOCTOR PENALTY
    1708543995
    Вот это выдриснул... )
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    Desma
    1708545173
    Ну, Лёня и трахтанул...............
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708545423
    Трахтибидох)) что сказал старый сектант даже секта не понимает))
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    СпорЦмен
    1708545964
    Пока питерские у власти, срамтак будет огрызки со стола есть.
    Ответить
    TIMOTHY
    1708546881
    Даже бывшим стыдно за Спартак
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