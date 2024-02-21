Трахтенберг назвал условие для чемпионства «Спартака»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг ответил, чего не хватает клубу для победы в РПЛ.

– «Спартак» станет чемпионом, если…

– Если, как я уже говорил, будет такая пирамида, когда все-все сотрудники клуба, начиная от низших ступеней и заканчивая главой совета директоров, сделают по-максимуму, чтобы 11 футболистов, которые выйдут на поле, сделают разницу.