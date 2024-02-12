«Спартак» отменил тренировку в ОАЭ из-за землетрясения

«Спартак» не стал проводить открытую тренировку в Абу-Даби. Причина – подземные толчки.

«Специальный медиадень «Спартака» должен был стать свежим глотком информационного воздуха. Однако в дело вмешалась сама стихия. Всю ночь в Абу-Даби шел проливной дождь. А утром прогремело сообщение о землетрясении – 2,8 балла по шкале Рихтера.

Все, что ниже трех баллов, считается незначительным, но «Спартак» использовал этот повод и перенес медиадень и открытую тренировку на неопределенный срок», – сообщил корреспондент «Матч ТВ» Евгений Загитов.