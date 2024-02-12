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    «Спартак» отменил тренировку в ОАЭ из-за землетрясения

    «Спартак» не стал проводить открытую тренировку в Абу-Даби. Причина – подземные толчки.

    «Специальный медиадень «Спартака» должен был стать свежим глотком информационного воздуха. Однако в дело вмешалась сама стихия. Всю ночь в Абу-Даби шел проливной дождь. А утром прогремело сообщение о землетрясении – 2,8 балла по шкале Рихтера.

    Все, что ниже трех баллов, считается незначительным, но «Спартак» использовал этот повод и перенес медиадень и открытую тренировку на неопределенный срок», – сообщил корреспондент «Матч ТВ» Евгений Загитов.

    • «Спартак» все зимние сборы проводит в ОАЭ.
    • 14 февраля москвичи сыграют на Зимнем кубке РПЛ с «Кайратом».
    • 2 марта «Спартак» возобновит сезон РПЛ гостевым матчем с «Зенитом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.02.2024 15:43
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    Комментарии (13)
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    7:1
    1707742162
    а у нас из-за ливня в катаре. чё в том регионе вообще происходит?
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    ziborock
    1707745617
    Утка! «Из‑за проливного дождя «Спартак» перенес утреннюю тренировку, но она все равно состоялась, только несколько позже», – сказал Матч ТВ руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
    Ответить
    subbotaspartak
    1707745999
    И у нас позавчера был дождь... а сегодня -16
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    alefreddy
    1707756197
    евреи ударили по сектору газа оттуда все и пошло
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    Cleaner
    1707756531
    В ОАЭ из-за Спартака землетрясение произошло! Вот что значит СУПЕРКЛУБ!!!...)))
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707760050
    Болты пинать будут)
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    zigbert
    1707810545
    Матч ТВ в своем репертуаре. Сначала сказать а думать потом.
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