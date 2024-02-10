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    Реакция Уткина на смерть Никиты Финито

    Куратор медийной команды «Эгриси» отреагировал на смерть экс-игрока «Амкала» Никиты Куриленко (Финито). У него был лейкоз.

    «Финито. Мы так и не познакомились.(

    Меня восхищал твой оптимизм в борьбе с ужасным соперником – онкологией.

    Если (или когда) я узнаю, что мой срок отмерен, если я окажусь в твоей ситуации – я буду думать только об одном. Чтоб мне хватило сил прожить это так достойно, как ты.

    Земля пухом, парень. Очень горько.

    И я обращаюсь к руководству МФЛ. Пусть в МФЛ будет приз за волю к победе. Иногда не достигнутой. Пусть это будет маленький, скромный, но приз Финито», – написал Уткин.

    • Неравнодушные болельщики собирали деньги на лечение Финито.
    • Он проходил курсы терапии.
    • На ютубе у Финито более 600 тысяч подписчиков.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    10.02.2024 18:43
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