Реакция Уткина на смерть Никиты Финито

Куратор медийной команды «Эгриси» отреагировал на смерть экс-игрока «Амкала» Никиты Куриленко (Финито). У него был лейкоз.

«Финито. Мы так и не познакомились.(

Меня восхищал твой оптимизм в борьбе с ужасным соперником – онкологией.

Если (или когда) я узнаю, что мой срок отмерен, если я окажусь в твоей ситуации – я буду думать только об одном. Чтоб мне хватило сил прожить это так достойно, как ты.

Земля пухом, парень. Очень горько.

И я обращаюсь к руководству МФЛ. Пусть в МФЛ будет приз за волю к победе. Иногда не достигнутой. Пусть это будет маленький, скромный, но приз Финито», – написал Уткин.