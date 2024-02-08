Чеферин отказался от нового выдвижения на пост президента УЕФА, несмотря на обнуление срока

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не станет вновь баллотироваться на пост главы организации в 2027 году.

«Я решил. Я больше не планирую баллотироваться в 2027-м», – сказал Чеферин.

Словенец принял такое решение несмотря на прошедшее голосование по поправкам в устав УЕФА. По его результатам первый срок Чеферина на посту президента организации был обнулен, и он получил возможность оставаться в должности до 2031 года в случае переизбрания.