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    • Чеферин отказался от нового выдвижения на пост президента УЕФА, несмотря на обнуление срока

    Чеферин отказался от нового выдвижения на пост президента УЕФА, несмотря на обнуление срока

    Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не станет вновь баллотироваться на пост главы организации в 2027 году.

    «Я решил. Я больше не планирую баллотироваться в 2027-м», – сказал Чеферин.

    Словенец принял такое решение несмотря на прошедшее голосование по поправкам в устав УЕФА. По его результатам первый срок Чеферина на посту президента организации был обнулен, и он получил возможность оставаться в должности до 2031 года в случае переизбрания.

    • Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.
    • Ранее из-за намерения словенца обнулить свой первый срок пост руководителя футбольного департамента УЕФА оставил бывший футболист сборной Хорватии Звонимир Бобан.

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    Источник: страница Роба Харриса в соцсети X

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    08.02.2024 17:51
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    Комментарии (5)
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    qwertyйцукен
    1707404335
    Совесть заела.Не хочет быть как путин.
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    СпорЦмен
    1707405999
    Чеферини надо на СВО. Пусть, его там обнулят!
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    Вомбат
    1707411224
    На хрена тогда обнулял? Чтобы тебя болельщики запрезирали? Чтобы твой заклятый друг Бобан кушать не мог?
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